Μπορεί η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης να έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο διατηρούν άριστες σχέσεις, έχοντας ως κοινή προτεραιότητα τον γιο τους, Αναστάση.

Με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού, η Λένα Δροσάκη θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία του Αλέξανδρου Μπουρδούμη μαζί με τον γιο τους και τη συνόδευσε με μία λιτή ευχή: «Χρόνια πολλά μπαμπά».

Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2020 και ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2023, συνεχίζει να διατηρεί μια όμορφη σχέση, συνεργαζόμενο αρμονικά στην ανατροφή του γιου του.

Μάλιστα, μετά το διαζύγιό τους έχουν βρεθεί ξανά μαζί τόσο σε θεατρικές συνεργασίες, όσο και σε οικογενειακές στιγμές, αποδεικνύοντας ότι η μεταξύ τους επικοινωνία παραμένει ιδιαίτερα καλή για χάρη του παιδιού τους.

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