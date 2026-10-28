Η Λένα Δροσάκη απέφυγε να τοποθετηθεί δημόσια για την πρόσφατη δικαστική απόφαση που αφορά τον Πέτρο Φιλιππίδη, επιλέγοντας να μην κάνει κανένα σχόλιο.

Η ηθοποιός συναντήθηκε με την κάμερα του «Happy Day», στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Κρυφτό», όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τη Μαριάννα Τουμασάτου.

Όταν ρωτήθηκε για την καταδίκη της γυναίκας που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό, η ίδια απάντησε λακωνικά: «Δε θα ήθελα να πω τίποτα».

Η δικαστική απόφαση και οι δηλώσεις Φιλιππίδη

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, το δικαστήριο έκρινε ένοχη για ψευδή καταμήνυση τη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον ηθοποιό για δύο πράξεις βιασμού. Της επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με διετή αναστολή, ενώ της αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Πέτρος Φιλιππίδης δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες: «Σιγά σιγά εμφανίζεται η αλήθεια. Αργεί, αλλά εμφανίζεται».

Η καταγγελία της Λένας Δροσάκη

Η Λένα Δροσάκη είχε προχωρήσει το 2021, μαζί με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, σε καταγγελία στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για συμπεριφορές του Πέτρου Φιλιππίδη που, σύμφωνα με τις ίδιες, προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους, καθώς και για εργασιακό εκφοβισμό.

Η ηθοποιός είχε περιγράψει επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ είχε καταθέσει και ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη του.

Η δική της καταγγελία αφορά διαφορετική υπόθεση από εκείνη για την οποία εκδόθηκε η πρόσφατη απόφαση περί ψευδούς καταμήνυσης.