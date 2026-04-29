Λένα Δροσάκη: Η προσωπική εξομολόγηση για την πρόωρη γέννα

Η ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία της πρόωρης γέννας, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος της ήρθε στη ζωή στον όγδοο μήνα με καισαρική τομή, σε μια περίοδο που, όπως είπε, συνοδεύτηκε από έντονη αγωνία και φόβο: «Γέννησα στον 8ο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο, είναι χειρότερος και από τον 7ο γιατί είναι επικίνδυνος και για τους δύο».

Στη συνέχεια, μίλησε για τις συναισθηματικές διακυμάνσεις που βίωσε εκείνη την περίοδο, αλλά και για τη σημασία που έχει σήμερα για εκείνη η συγκεκριμένη εμπειρία: «Υπήρξε μεγάλη ταραχή, ο τρόπος που έγινε…. Τώρα η ζωή κέρδισε και με συγκινεί που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση.

Του το είχα προτείνει του Αλέξανδρου γιατί Τάσος είναι ο μπαμπάς του».

