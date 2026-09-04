Τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά συνεχίζει η Λένα Δροσάκη, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή ηθοποιός πέρασε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού μαζί με τον γιο της και μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ταξίδεψε στην Κύθνο, όπου βρέθηκε μαζί με παρέα καλών φίλων.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Λένα Δροσάκη δημοσίευσε ένα άλμπουμ με εικόνες από την παραμονή της στο νησί. Στα στιγμιότυπα ποζάρει με καλοκαιρινή διάθεση, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με ολόσωμο μαγιό κάτω από το ντους.

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Ανάμεσα στις εικόνες που μοιράστηκε, υπήρξε και μία που ξεχώρισε ιδιαίτερα. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που δημοσίευσε σε story, στο οποίο η ηθοποιός ποζάρει τόπλες, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές στις διακοπές της στην Κύθνο.

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