Η Λένα Δροσάκη μίλησε με συγκίνηση για τον γιο της, Αναστάση, αποκαλύπτοντας τις τύψεις που συχνά νιώθουν οι εργαζόμενες μητέρες.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός τόνισε ότι η επιθυμία της να περνά περισσότερο χρόνο με τον 5,5 ετών γιο της πολλές φορές μετατρέπεται σε ενοχές, παρόλο που δεν θα έπρεπε.

«Ο Αναστάσης είναι η κινητήριος δύναμή μου. Αυτή η αγνότητα, τα μάτια του, η αγάπη του, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Δυστυχώς, οι μαμάδες που δουλεύουμε συχνά νιώθουμε τύψεις, ενώ δεν χρειάζεται», εξομολογήθηκε.

Η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις της μητρότητας, λέγοντας ότι δεν περίμενε ποτέ ότι θα γίνει μητέρα και ότι η γέννηση του γιου της άλλαξε τη ζωή της. Παρά τη χαρά που της προσφέρει η μητρότητα, παραδέχεται ότι υπήρξαν στιγμές θυμού και δυσκολίας: «Κανείς δεν μου είπε ότι η μητρότητα δεν είναι πάντα εύκολη, ότι υπάρχουν και δύσκολες στιγμές».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε τέλος στη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ηρεμίας και της ισορροπίας για χάρη του παιδιού τους: «Από τότε που χωρίσαμε, αποφασίσαμε να διατηρούμε ηρεμία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες, αλλά προσπαθούμε να λύνουμε τα θέματα με τρόπο που να φέρνει φως στο παιδί».

