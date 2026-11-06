Η Λένα Μαντά μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη σχέση με τα παιδιά της, την υπερπροστατευτικότητα που αναγνωρίζει ως λάθος και την αλλαγή που έφερε στη ζωή της η ψυχοθεραπεία.

Η γνωστή συγγραφέας βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Status» το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου και αναφέρθηκε στις ενοχές που έχει αισθανθεί κατά καιρούς ως μητέρα, παραδεχόμενη πως υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες η συμπεριφορά της απέναντι στα παιδιά της δεν ήταν αυτή που θα ήθελε σήμερα.

Παράλληλα, μίλησε για τις συγκρούσεις με την κόρη της και τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση τους.

«Ήμουν πιεστική και υπερπροστατευτική»

Η Λένα Μαντά εξήγησε πως, κοιτάζοντας πλέον πίσω με μεγαλύτερη ωριμότητα και έχοντας αποκτήσει διαφορετική αντίληψη για τον ρόλο του γονέα, αναγνωρίζει λάθη στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τα παιδιά της.

«Η σχέση με την κόρη μου ήρθε σε σύγκρουση κάποιες φορές και υπήρξαν περίοδοι που, ως μητέρα, τα πήγα χάλια. Αυτό το λέω με το κριτήριο που έχω αποκτήσει πλέον, με όσα έχω μάθει τώρα και έχω συνειδητοποιήσει. Όταν λέω χάλια, δεν ήμουν αδιάφορη μαμά, αλλά ήμουν ακριβώς το αντίθετο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πως η υπερπροστατευτικότητά της είχε ως αποτέλεσμα να θέτει συνεχώς απαιτήσεις στα παιδιά της, προσπαθώντας να προβλέψει κάθε πιθανή εξέλιξη στη ζωή τους.

«Δηλαδή είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο. Ήμουν πιεστική, υπερπροστατευτική, φούσκωνα τα παιδιά μου με ένα εκατομμύριο πρέπει. Αυτά τα “πρέπει”. Βέβαια, ούτε το άλλο άκρο είναι καλό, το “κάνε ό,τι γουστάρεις” και να μη σε νοιάζει. Πραγματικά ήθελα να προβλέπω δέκα βήματα τους μπροστά», εξομολογήθηκε.

Η κόρη της την οδήγησε στην απόφαση να επισκεφθεί ψυχολόγο

Η συγγραφέας αποκάλυψε ακόμη πως η κόρη της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας.

Η ίδια αναγνωρίζει πλέον πόσο σημαντική ήταν αυτή η κίνηση, καθώς τη βοήθησε να αλλάξει τη στάση της και να αποκτήσει μια πιο ισορροπημένη σχέση με τα παιδιά της.

Όπως τόνισε, κατάφερε να αντιληφθεί εγκαίρως τα λάθη της και να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές, κάτι που σήμερα αποτυπώνεται και στη σχέση της με την κόρη της.

«Αυτό το χρεώνομαι σαν λάθος. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκαίρως μπόρεσα να αναστρέψω την κατάσταση. Χαίρομαι και οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο γιατί, αυτή τη στιγμή, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ισότιμη σχέση», κατέληξε η Λένα Μαντά.

Δείτε τη συνέντευξη στο 42:05

Govastiletto.gr – Λένα Μαντά: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την περιπέτεια με την υγεία της και τη στιγμή που ξύρισε το κεφάλι της