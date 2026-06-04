Η συγγραφέας Λένα Μαντά, καλεσμένη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», προέβη σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση, μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία, τη μητρότητα και την περιπέτεια της υγείας της. Μοιράστηκε προσωπικές στιγμές, αναφέροντας λεπτομέρειες για τη μάχη που έδωσε.

Αναφερόμενη στο λέμφωμα που εντοπίστηκε η Λένα Μαντά περιέγραψε: «Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι το είχα προλάβει στην αρχή. Η λέξη καρκίνος δεν ακούστηκε ποτέ. Είχα λέμφωμα στο στομάχι το οποίο το πρόλαβα…. Θα μπορούσε όμως να ήταν κάτι σοβαρό. Είναι προκαρκινικό στάδιο. Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι σαν να έπεσα από τον πέμπτο και να προσγειώθηκα στα 4 σαν γάτα. Τόσο τυχερή είστε…».

Στη συνέχεια η Λένα Μαντά μίλησε για όσα ακολούθησαν, αλλά και την απόφασή της να ξυρίσει το κεφάλι της, βλέποντας σιγά – σιγά να χάνει τα μαλλιά της.

«Ξεκινάω τις χημειοθεραπείες, την πρώτη μέρα πέφτουν τα μαλλιά, αρχίζουν να πέφτουν και ήταν λίγο περίεργο γιατί είχα να πάω σε μία εκπομπή στην τηλεόραση και όπως βάφομαι και τραβάω τα μαλλιά πίσω και μετά χτενίζομαι και ακούω έναν παράξενο ήχο, κάνω έτσι να δω και έφυγε (σ.σ. τούφα μαλλιών)

Πήγα στην εκπομπή, γύρισα, μετά ήταν αυτό συνέχεια, φεύγανε μαλλιά και είπα πως δεν θα κάτσω να δω το τέλος. Είχαμε πάει με τον Γιώργο και είχαμε βρει περούκα με φυσική τρίχα, ανταύγειες, ακριβώς το μαλλί μου. Πήρα την ξυριστική μηχανή, ξύρισα το κεφάλι, εκείνη την ώρα δεν ένιωσα τίποτα. Το κατάλαβα όταν το βράδυ εκείνο ξύπνησα κλαίγοντας», είπε η Λένα Μαντά.

«Δεν είχε συμβεί τίποτα, δεν είχα δει τίποτα, απλά μέσα στον ύπνο μου άρχισα να κλαίω», ανέφερε η Λένα Μαντά στη συνέντευξή της.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Λένα Μαντά γνωρίστηκε με τον σύζυγό της, Γιώργο Μαντά, όταν ήταν 19 ετών και παντρεύτηκαν περίπου όταν εκείνη ήταν 21 και η σχέση τους διήρκεσε περίπου 41 χρόνια. Ο σύζυγός της, Γιώργος, απεβίωσε στις 17 Ιουνίου 2024.

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