Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, η Λένα Παπαληγούρα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα και μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες για την οικογένειά της, τη μητρότητα, τη δουλειά της και τον σύζυγό της, Άκη Πάντο.

Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες της, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη μου πήρα 13 κιλά, ενώ στη δεύτερη μόλις 6. Ήταν περίοδος του covid και περνούσα πολύ χρόνο με τον γιο μου στα πάρκα της Αθήνας. Γενικά δεν προσέχω πολύ, μάλλον έχω καλό μεταβολισμό».

Ακόμη, αναφέρθηκε και σε πρόσφατες συζητήσεις για πιθανό ρόλο στη ζωή της Ρούλας Πισπιρίγκου, λέγοντας ότι η ιστορία είναι πολύ νωπή και δεν θα την ενδιέφερε να συμμετάσχει. Σχετικά με τη σειρά Γιατρός, όπου πρωταγωνιστεί, δήλωσε: «Το γύρισμα ήταν υπέροχο, ο σκηνοθέτης πολύ συνεργάσιμος. Η σειρά έχει συγκινητικές στιγμές και η ηρωίδα μου, η Θάλεια, αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας – αλλά θα δείτε πώς προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της».

Για την αλλαγή των ρόλων που λαμβάνει ως μητέρα, είπε: «Όταν μια γυναίκα κάνει οικογένεια, φαίνεται ότι μπαίνει σε διαφορετική ηλικιακή γκάμα ρόλων. Τώρα με καλούν για πιο ώριμους χαρακτήρες».

Η Παπαληγούρα μίλησε επίσης, για την καθημερινότητά της: «Ευτυχώς, δουλεύω κυρίως βράδυ, οπότε τα παιδιά κοιμούνται όταν φεύγω. Τα απογεύματα είμαι μαζί τους. Έχω βοήθεια από τον σύζυγό μου, τη μητέρα μου και μία γυναίκα που μας υποστηρίζει».

Για τη σχέση με τον Άκη Πάντο, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Είμαστε μαζί περίπου δέκα χρόνια. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, ένιωσα αμέσως μεγάλη οικειότητα. Μετά τη γέννηση των παιδιών αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλά είναι σημαντικό να δουλεύει η σχέση και να μην χάνεται η σύνδεση του ζευγαριού. Αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Είναι ο πρώτος που βλέπει τις παραστάσεις μου, κάνει σχόλια και τον εμπιστεύομαι».

Govastiletto.gr – Λένα Παπαληγούρα: Απαντά για τη σειρά του Κοκκινόπουλου και το ρόλο της Πισπιρίγκου – «Ο ρόλος μου δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση»