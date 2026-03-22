Συμπληρώθηκαν 40 μέρες από τον θάνατο του Αναστάσιου Παπαληγούρα, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 78 ετών από τη ζωή.
Η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα θέλησε να εκφράσει τα βαριά συναισθήματά της, μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
Ειδικότερα, η Λένα Παπαληγούρα ανέβασε μια σειρά κοινών φωτογραφιών με τον πατέρα της, τις οποίες συνόδευσε με ένα συναισθηματικά φορτισμένο κείμενο. Σε αυτό ανέφερε:
«40 ημέρες…
Λείπει…
Και μου λείπει…
Αφάνταστα.
Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα συλλυπητήρια μηνύματα και την υποστήριξή σας στις δύσκολες αυτές στιγμές. Η σκέψη σας μου δίνει δύναμη».
