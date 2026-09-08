Μπορεί ο Σεπτέμβριος να έχει κάνει την εμφάνισή του, όμως η Λένα Παπαληγούρα φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μέσα από το Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από τη θάλασσα, δίνοντας μια μικρή «παράταση» στις καλοκαιρινές της στιγμές.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η Λένα Παπαληγούρα ποζάρει με το μαγιό της μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα εμφανίζεται μαζί με τον σύζυγό της, Άκη Πάντο.

Το ζευγάρι κοιτάζει χαμογελαστό τον φωτογραφικό φακό, ενώ δεν λείπουν και οι πιο παιχνιδιάρικες πόζες με γκριμάτσες.

«Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Ε όχι», έγραψε χαρακτηριστικά η Λένα Παπαληγούρα στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας πως για εκείνη το καλοκαίρι συνεχίζεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Papaligoura (@lena_papaligoura)

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