Η Φαίη Σκορδά φιλοξένησε, το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου, τη Λένα Παπαληγούρα στην εκπομπή «Buongiorno».

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα, ενώ αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που διανύει μετά την απώλεια του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα.

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Χάρηκα που φέτος είχε δύο παραστάσεις. Η δουλειά μας είναι εκτόνωση και ψυχοθεραπεία. Ο θίασος με στήριξε πολύ και το περιμέναμε για τον πατέρα μου. Πήγα στην παράσταση να παίξω την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου. Υπήρχαν ημέρες πριν τον θάνατο του πατέρα μου, που ήταν πιο δύσκολες από την ημέρα που “έφυγε”. Δεν γίνεται να μην είσαι εκεί στην παράσταση, γιατί θα γίνεις ρεζίλι.

Εγώ δεν έβαλα στον εαυτό μου αυτήν την επιλογή (σ.σ. να λείψω από την παράσταση). Ήμουν πολύ ειλικρινής με τα παιδιά μου και ήρθαν στην κηδεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλος τρόπος για να το πεις».

govastiletto.gr – Λένα Παπαληγούρα: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του πατέρα της – «Μου λείπεις αφάνταστα!»