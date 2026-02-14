Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα είπαν το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο πρώην βουλευτής της Κορίνθου έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια το πρωί της Πέμπτης (12/2). Σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η Λένα Παπαληγούρα αποχαιρέτισε τον πολυαγαπημένο της πατέρα με συγκινητικά λόγια. Στον επικήδειό της ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Σε εκείνο το σημείο προσέθεσε ότι «θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ».

Η οικογένεια έκανε έκκληση αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

