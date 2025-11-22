Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Λένα Παπαρρηγοπούλου, πρώην Σταρ Ελλάς και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των early 00’s, μίλησε στη Σάσα Σταμάτη για τη διαδρομή της από τον χώρο της ομορφιάς μέχρι τη Θεολογία, αλλά και για τις βαθιές προσωπικές εμπειρίες που την οδήγησαν σε έναν εντελώς νέο τρόπο ζωής.

Με ειλικρίνεια, περιέγραψε πώς δύο απώλειες εγκυμοσύνης λειτούργησαν ως κομβική στιγμή στη ζωή της, οδηγώντας τη σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας που άλλαξε τα πάντα.

Η Λένα, που κάποιοι θυμούνται από τη στέψη της ως Σταρ Ελλάς 2002, παραδέχεται ότι τα δύο αυτά γεγονότα υπήρξαν συγκλονιστικά, τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά.

Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει, δεν την κατέρρευσαν, αντιθέτως, της άνοιξαν έναν διαφορετικό δρόμο, πιο ελεύθερο και πιο αυθεντικό. Σήμερα είναι Πτυχιούχος Θεολογίας, ασχολείται με την ψυχανάλυση, ταξιδεύει ασταμάτητα και εμπνέει με το έργο της.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «Η δύναμη της αρρώστιας μου», από τις εκδόσεις Κάκτος, εξήγησε ότι το έργο της αποτελεί έναν προσωπικό χάρτη αυτοπαρατήρησης και συνειδητοποίησης. «Οι σκέψεις μου γεννήθηκαν μέσα από πραγματικές στιγμές: χαρές, απώλειες, σχέσεις, ταξίδια, πίστη. Δεν έγραψα έναν οδηγό, έγραψα έναν συνοδοιπόρο. Μιλάω για τον Θεό, τη ζήλια, τη μοναξιά, την αγάπη, το πέρασμα από τον πόνο στην υπέρβαση», αναφέρει.

Παρά το γεγονός ότι το βιβλίο δεν αφορά άμεσα την προσωπική της απώλεια, εκείνες οι δύσκολες στιγμές λειτούργησαν σαν εφαλτήριο για μια νέα διαδρομή. «Μετά τις δύο απώλειες ξεκίνησα να ταξιδεύω. Ήταν σαν να άνοιξε μπροστά μου μια πόρτα που δεν είχα τολμήσει να περάσω. Με έκανε να καταλάβω ότι δεν χρειάζεται να ακολουθώ αυτό που “πρέπει”. Ο δρόμος μου είναι άλλος, πιο ελεύθερος», εξηγεί.

Όσο για την προσωπική της ζωή, δηλώνει πως είναι ελεύθερη και απόλυτα συνειδητοποιημένη, ζώντας με βάση αυτό που πραγματικά της ταιριάζει.

Η ανάγκη της για ελευθερία ήταν αυτή που την ώθησε να μην εγκατασταθεί μόνιμα κάπου. «Όταν συνειδητοποίησα ότι η ασφάλεια πηγάζει από μέσα μου, όχι από ένα μέρος ή έναν άνθρωπο, άφησα πίσω τον φόβο και άρχισα να ταξιδεύω μόνη. Έχω ζήσει στην Αμερική, στην Ωκεανία, στην Ασία. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι το σπίτι μου».

Με μια ζωή που μοιάζει να έχει χωρέσει πολλά κεφάλαια, η Λένα Παπαρρηγοπούλου δείχνει πως ο πόνος, όταν μεταμορφωθεί, μπορεί να γίνει δύναμη, πυξίδα και τελικά απελευθέρωση.