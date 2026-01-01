Λένα Σαμαρά: Ραγίζει καρδιές ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς – «Για εμάς είσαι πάντα εδώ!»

Ο Κώστας Σαμαράς, ο γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, έκανε μια διαφορετική δημοσίευση, με αφορμή την έλευση του 2026. Μαζί με τις ευχές του για τη νέα χρονιά, μοιράστηκε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία βρίσκεται και η αδελφή του, Λένα Σαμαρά, στέλνοντας ένα μήνυμα.

Ο ξαφνικός θάνατος της Λένας Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών, το καλοκαίρι του 2025, βύθισε την οικογένειά της σε βαθιά οδύνη. Η απώλειά της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με πλήθος κόσμου να στέκεται στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και σημαντικών πολιτικών προσώπων που βρέθηκαν δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό για να του εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο Κώστας Σαμαράς, στη νέα του ανάρτηση, έγραψε ένα βαθιά φορτισμένο μήνυμα: «Για εμάς είσαι πάντα εδώ Λενάκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία! Εύχομαι το 2026 να σας δώσει απλόχερα ό,τι πραγματικά επιθυμείτε!».

