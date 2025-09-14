Το μεσημέρι της Κυριακής 14/9 τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από το θάνατο της Λένας Σαμαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Το μεσημέρι της Κυριακής 14/9 τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από το θάνατο της Λένας Σαμαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.