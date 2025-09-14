Το μεσημέρι της Κυριακής 14/9 τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από το θάνατο της Λένας Σαμαρά.

