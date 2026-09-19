Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Λένα Ζευγαρά, μιλώντας για την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», χαρακτήρισε τη μητρότητα «ευλογία», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν θεωρεί την παρούσα χρονική στιγμή κατάλληλη.

Παράλληλα, εξήγησε την απόφασή της να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, τονίζοντας: «Είναι επιλογή μου, γιατί δεν θέλω η Λένα Ζευγαρά να απασχολεί για τα προσωπικά της».

Όταν ρωτήθηκε, ωστόσο, εάν σκέφτεται τον γάμο και τα παιδιά, η Λένα Ζευγαρά απάντησε: «Δεν έχω χρόνο ούτε να πάω γυμναστήριο. Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, νομίζω ότι είναι κοροϊδία και για εμένα και για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να σταθεί δίπλα σου. Γιατί η οικογένεια, ειδικά όταν αύριο μεθαύριο κάνεις ένα παιδί – μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή ο Θεός, όχι τώρα – θέλει να αφιερώνεις χρόνο. Το παιδί θέλει να μεγαλώνει και με τη μαμά και με τον μπαμπά και να μαθαίνει πράγματα από εσένα. Οπότε, αν ποτέ έχω χρόνο, θα το μάθετε σίγουρα».

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής, στο σημείο αυτό τη ρώτησε εάν η δημιουργία οικογένειας θα την πήγαινε πίσω στο τραγούδι, με την τραγουδίστρια να επισημαίνει πως είναι κάτι που δεν έχει σκεφτεί: «Δεν το έχω σκεφτεί και τώρα που μου το λες, το παίρνω αρνητικά, οπότε μάλλον είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί τώρα στη ζωή μου».

Παράλληλα, η Λένα Ζευγαρά μίλησε για τα δημοσιεύματα που αναγράφονται κατά καιρούς για την προσωπική της ζωή. «Στην αρχή έπαιρνα τηλέφωνο. Πλέον το έχω συνηθίσει και αδιαφορώ, γιατί νομίζω ότι είναι μάστιγα πλέον. Όλοι ξαφνικά θέλουν να σχολιάζουν αρνητικά», είπε.

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