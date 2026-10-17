Η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον δημιουργό επιτυχιών Φοίβο στο νέο τραγούδι «Αδέσποτο», που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή και κερδίσει τις εντυπώσεις στα social media.

Το «Αδέσποτο» είναι μια δυνατή μπαλάντα, που αναδεικνύει τη μοναδική ερμηνευτική ταυτότητα της Λένας Ζευγαρά, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική δημιουργική υπογραφή του Φοίβου.

Το «Αδέσποτο» θα διατεθεί στις streaming υπηρεσίες από την Panik Platinum τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνεται στο πολυαναμενόμενο νέο album της Λένας Ζευγαρά, το οποίο θα κυκλοφορήσει μερικές ημέρες αργότερα.

Δείτε το teaser:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

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