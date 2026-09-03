Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε η Λένα Ζευγαρά στον Σταμάτη Γονίδη, με αφορμή τη συνεργασία τους τη φετινή χειμερινή σεζόν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο καλλιτέχνες θα μοιραστούν τη σκηνή του Vogue Club, με την πρεμιέρα τους να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, το πρώτο τους live έχει ήδη γίνει sold out, γεγονός που έχει εντείνει την ανυπομονησία για τη νέα μουσική συνύπαρξη.

Η Λένα Ζευγαρά μίλησε για τη συνεργασία της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συγκεκριμένη επαγγελματική συνάντηση. Όπως ανέφερε, η πορεία και το ρεπερτόριο του Σταμάτη Γονίδη την έχουν εντυπωσιάσει, καθώς πρόκειται για έναν καλλιτέχνη με δεκάδες επιτυχίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

«Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη. Όταν έβλεπα τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, συνέχεια ανακάλυπτα και ένα ακόμη. Είναι πραγματικά τεράστιο. Ο Σταμάτης Γονίδης είναι κυριολεκτικά θρύλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια στάθηκε, όμως και στην προσωπικότητα του συναδέλφου της, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά του. Όπως είπε, πρόκειται για έναν άνθρωπο με ευρύτητα γνώσεων, πολλές εμπειρίες και ιδιαίτερη αγάπη για το διάβασμα.

«Είναι τέρας γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω για ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη είδα ένα μικρό παιδί», είπε η Λένα Ζευγαρά, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο τον θαυμασμό και την εκτίμηση που τρέφει για τον νέο της συνεργάτη.

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