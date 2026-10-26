Το «Αδέσποτο» είναι μια δυνατή μπαλάντα, που αναδεικνύει τη μοναδική ερμηνευτική ταυτότητα της Λένας Ζευγαρά, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική δημιουργική υπογραφή του Φοίβου.

Το «Αδέσποτο», που διατίθεται ψηφιακά από την Panik Platinim, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του νέου album της Λένας Ζευγαρά, που έρχεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην αθηναϊκή νύχτα με τις εμφανίσεις της στο «Vog Club Athens» με τον Σταμάτη Γονίδη.

govastiletto.gr – Λένα Ζευγαρά: Ποιο είναι το νέο τραγούδι που της έγραψε ο Φοίβος