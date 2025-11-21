Η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, επέστρεψε VogClub Thessaloniki και απ’ το πρώτο κιόλας διήμερο εμφανίσεων κέρδισε τις εντυπώσεις και τα πιο θετικά σχόλια του κοινού χαρίζοντας ανεπανάληπτες βραδιές διασκέδασης!

Με τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή της & τις εξαιρετικές ερμηνείες της, η Λένα επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες αλλά και τα νέα της τραγούδια «Παυσίπονα», «Έτσι κοίταζες εμένα», «Να πείτε στο παιδί» που έχουν ήδη ξεχωρίσει! Για πρώτη φορά παρουσίασε στο κοινό της Θεσσαλονίκης το νέο της τραγούδι «Μείνε απόψε εδώ» που μόλις κυκλοφόρησε σε μουσική και στίχους Φοίβου, ο οποίος την τίμησε με την παρουσία του στην πρεμιέρα της!

Μαζί της η Χριστίνα Μηλιού, μία από τις αγαπητές τραγουδίστριες της γενιάς της, με ιδιαίτερη χροιά, σαγηνευτική παρουσία και θετική ενέργεια, που έχει γράψει τη δική της αξιόλογη μουσική πορεία με επιτυχημένα τραγούδια και εμφανίσεις.

Μαζί & ο Λευτέρης Κρίκης, ένας τάχιστα ανερχόμενος καλλιτέχνης με εντυπωσιακές φωνητικές ικανότητες που σίγουρα θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον.

Συμμετέχουν η Johanna & ο Δημήτρης Μαχαίρας.

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων στο πιο σύγχρονο χώρο διασκέδασης στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη!

VogClub Thessaloniki

26ης Οκτωβρίου 23 – Θεσσαλονίκη || RES: 2310 550300 & 2310 550000

www.vogclub-thessaloniki.gr || info@vogclub-thessaloniki.gr

