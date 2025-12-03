Ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, να παρευρεθεί στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου θα δώσει μια πολυαναμενόμενη συναυλία. Με αφορμή την παρουσία του στην πόλη, ο τραγουδιστής βρέθηκε σε κατάστημα στα Λαδάδικα και, μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση σχετικά με την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη που έχει επανέλθει στο προσκήνιο.

Ο Αντώνης Ρέμος, στενός φίλος του Παντελή Παντελίδη, μίλησε για την υπόθεση του θανάτου του καλλιτέχνη. Ξεκαθάρισε πως οι φήμες περί εγκληματικού κυκλώματος είναι αποκυήματα φαντασίας για λόγους συμφέροντος των Μέσων και δεν ισχύουν.

Στο βίντεο που πρόβαλε “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 νωρίτερα το πρωί, ο Αντώνης Ρέμος ακούγεται να λέει στο μικρόφωνο: «Κάποιοι τύποι που βγαίνουν και λένε διάφορες μαλ@@κιες, να ξέρετε ότι για εμένα ο Παντελής ήταν πάντα ο μικρός μου αδερφός, και πάντα τον αγάπησα και τον στήριξα μέχρι την τελευταία στιγμή. Όλα τα άλλα που ακούτε είναι πραγματικά μόνο για να πατάνε κλικ και να βάζουμε τον κόσμο σε διαδικασίες. Αυτό ήθελα να πω και αυτό το τραγούδι το είχε γράψει για εμένα και τελευταία στιγμή του είπα ότι αυτό το τραγούδι θέλω να το τραγουδήσεις εσύ» είπε, και τραγούδησε την μεγάλη επιτυχία του Παντελή Παντελίδη, “Τα σχοινιά σου”.

Ο Αντώνης Ρέμος, καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, προχώρησε πριν από κάποιους μήνες σε μια εξομολόγηση ψυχής για τον φίλο του Παντελή Παντελίδη και τον τραγικό θάνατό του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε στη φιλία τους, τονίζοντας: «Με τον Παντελή μάς έφερε κοντά η παρέα, οι κοινές μας εμπειρίες. Ήταν δίπλα μου σαν μικρός μου αδερφός. Ένα παιδί αυθόρμητο και αληθινό. Ήταν πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη. Ήταν απότομο, σοκαριστικό. Χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας εκείνο το πρωινό του Φεβρουαρίου», είπε εμφανώς συγκινημένος.

