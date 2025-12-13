Ο Γιώργος Τσαλίκης διέκοψε πρόσφατη εμφάνισή του στην Κόρινθο (11/12/2025), όταν ένα κόκκινο φως λέιζερ πάνω του τον έκανε να πιστέψει ότι κινδυνεύει η ζωή του. Όπως αποκαλύφθηκε, η «πηγή του κακού» ήταν ο φακός μιας φωτογράφου που βρισκόταν στο πλήθος. Ο τραγουδιστής, αφού συνήλθε από το αρχικό σοκ, αντιμετώπισε το συμβάν με το γνωστό του χιούμορ, εξηγώντας στους παρευρισκόμενους τη δυσάρεστη παρεξήγηση.

«Παιδιά ακούστε τι έπαθα τώρα. Είναι μια κυρία πίσω στα δεξιά, φωτογράφος, η οποία φοράει στρατιωτικά λες και είναι στο Τεπελένι. Είναι με τον φακό και βλέπω κάτι να γυαλίζει και λέω μαλ…α έτσι θα πεθάνω. Σας το ορκίζομαι. Προσπαθούσα να καταλάβω, αν με σημαδεύει με όπλο. Μου κόψες την ψυχή. Λέω έτσι θα πάω, στο Δοξαπατρί, θα φύγω με φόντο το δέντρο», ακούγεται να λέει σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Loutraki.tv.gr.

Δείτε το βίντεο:

