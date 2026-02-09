Λάμψη, πολυτέλεια και εκλεκτοί καλεσμένοι σε ένα πάρτι που θα συζητιέται για καιρό! Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας διοργάνωσαν μια μοναδική βραδιά στα Νότια Προάστια για τα 50α γενέθλια του επιχειρηματία. Το απόγευμα της Κυριακής (8/2), το ζευγάρι υποδέχθηκε φίλους και συνεργάτες σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπου το κέφι και η κομψότητα είχαν τον πρώτο λόγο

Οι διάσημοι φίλοι τους έδωσαν το «παρών», ανάμεσά τους η Σίλια Κριθαριώτη, η Καλομοίρα, η Αθηνά Οικονομάκου, η Βίκυ Καγιά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Μαρίνα Βερνίκου και πολλοί άλλοι.

Η βραδιά κύλησε με χορό και τραγούδι, ενώ η Μαριέττα Χρουσαλά πήρε για λίγο τα ηνία ως DJ, ενώ στη συνέχεια η Καλομοίρα ανέλαβε τη διασκέδαση των καλεσμένων, ερμηνεύοντας τα πιο ξεσηκωτικά τραγούδια της.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά

Κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς η Μαριέττα Χρουσαλά ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σύζυγό της, λέγοντας πως είναι ο καλύτερος σύζυγος, σύντροφος και πατέρα των παιδιών της.

Η Μαριέττα Χρουσαλά γνωρίστηκε με τον Λέοντα Πατίτσα το 2006 σε μια επίδειξη μόδας του Μιχάλη Ασλάνη, με τον εφοπλιστή μα κάθεται στις πρώτες θέσεις. Η επόμενη συνάντηση που έμελλε να είναι και αυτή που θα ξεκινούσε τον έρωτά τους ήταν στο πάρτι κοινών φίλων.

Η πρόταση γάμου δεν άργησε να έρθει. Έγινε το 2008 στην Βενετία, όταν ο εφοπλιστής γονάτισε μέσα σε μια γόνδολα και της ζήτησε να γίνει η γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2010 στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι.

Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά. Την Μάργκω που γεννήθηκε 24 Οκτωβρίου 2012, τον Σπύρο που γεννήθηκε 4 Μαρτίου 2015 και τον Κωνσταντίνο που γεννήθηκε 6 Ιανουαρίου 2018.

