Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, ο Leonardo DiCaprio απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε σε παραλία της Χαβάης μαζί με τη σύντροφό του, Vittoria Ceretti, με τις φωτογραφίες του ζευγαριού να τραβούν την προσοχή.

Οι δυο τους, που επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πέρασαν ένα ανέμελο απόγευμα απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις βουτιές τους.

Η εμφάνιση του ηθοποιού που σχολιάστηκε

Στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, ο 51χρονος Leonardo DiCaprio εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, σε μια χαλαρή στιγμή των διακοπών του.

Η εικόνα του προκάλεσε σχόλια στον ξένο και ελληνικό Τύπο, καθώς αρκετοί στάθηκαν στην αλλαγή της σιλουέτας του και στη μικρή κοιλίτσα που διακρίνεται στις φωτογραφίες.

Τα σχόλια μεταφέρθηκαν και στα social media, όπου ορισμένοι χρήστες αναφέρθηκαν στην εμφάνισή του, ενώ άλλοι υπογράμμισαν πως ο ηθοποιός δικαιούται να απολαμβάνει την καθημερινότητά του χωρίς να χρειάζεται να ανταποκρίνεται στα αυστηρά πρότυπα εμφάνισης του Hollywood.

Leonardo DiCaprio enjoyed a beach day with younger model girlfriend Vittoria Ceretti and some of their A-list pals in Hawaii ahead of the wedding of Tobey Maguire’s ex-wife Jennifer Meyer https://t.co/IS6A63dtC0 🔗 https://t.co/o7CMmK42Ld — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026

Leonardo DiCaprio went shirtless while taking a splash in the Pacific Ocean alongside girlfriend Vittoria Ceretti, Tobey Maguire, Courteney Cox, and Kate Hudson https://t.co/vCngKTSjNR 🔗 https://t.co/JzsSvMZBCR — Daily Mail (@DailyMail) October 12, 2026

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