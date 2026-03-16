Ο Leonardo DiCaprio και η σύντροφός του Vittoria Ceretti τράβηξαν τα βλέμματα στην 98η τελετή των Academy Awards, πραγματοποιώντας μια σπάνια δημόσια εμφάνιση.

Παρότι ο 51χρονος ηθοποιός περπάτησε μόνος του στο κόκκινο χαλί, το 27χρονο supermodel βρισκόταν στο πλευρό του μέσα στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.

Η παρουσία της αποκαλύφθηκε όταν η κάμερα στράφηκε προς τον DiCaprio την ώρα που ο παρουσιαστής της τελετής, Conan O’Brien, αναφέρθηκε στον ηθοποιό.

Ο DiCaprio, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, εμφανίστηκε με ένα κλασικό σμόκιν, ενώ η Ceretti εντυπωσίασε με μια κατακόκκινη τουαλέτα με ημιδιάφανο μπούστο.

Το ζευγάρι φέρεται να είναι μαζί από το 2023 και σύμφωνα με πηγές, η σχέση τους εξελίσσεται σοβαρά, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για γάμο.

Η ίδια η Ceretti είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στη γαλλική Vogue ότι την ενοχλεί όταν την αποκαλούν απλώς «τη σύντροφο κάποιου», τονίζοντας πως προτιμά να αναγνωρίζεται για τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας.