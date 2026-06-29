Η διάσημη Γερμανίδα fashion influencer Leonie Hanne παντρεύτηκε με τον Alexander Galievsky, σε έναν γάμο που συνδύασε μόδα, πολυτέλεια και έντονη αισθητική, όπως αποτυπώθηκε μέσα από τις εικόνες και τις αναρτήσεις που μοιράστηκε στα social media.

Η ξανθιά καλλονή με τους εκατομμύρια followers στα social media αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης με τον επί χρόνια σύντροφό της στην πολυτελή βίλα Ephrussi de Rothschild, η οποία βρίσκεται στη Γαλλική Ριβιέρα.

Πρόκειται για μια ροζ έπαυλη σε στυλ Μπελ Επόκ στο Καπ Φερά με εννέα θεματικούς κήπους, θέα στη θάλασσα και παραστάσεις με σιντριβάνια. Βρίσκεται ανάμεσα στη Νίκαια και το Μονακό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leonie Hanne (@leoniehanne)

Η σχέση της Leonie Hanne και του Alexander Galievsky είχε γίνει γνωστή εδώ και χρόνια μέσα από τη συνεχή παρουσία τους στο Instagram. Το κοινό τους παρακολουθούσε ταξίδια, συνεργασίες και στιγμές από την καθημερινότητά τους, με αποτέλεσμα η σχέση τους να μην είναι ποτέ “κρυφή”, αλλά πλήρως ενταγμένη στη δημόσια εικόνα τους.

Πριν περίπου έναν χρόνο, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στον χώρο της μόδας και των social media. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η Leonie άρχισε να μετατρέπει την προετοιμασία του γάμου σε μια διαδραστική εμπειρία για τους followers της.

«I married my soulmate 🥹🤍💍

We’ve known each other for 15 years, been together for more than 10, and truly grew up together. To marry each other in our dream venue, surrounded by everyone we love, feels like a real-life fairytale. A lifetime will never be enough @alex.galievsky 🤍 » έγραψε στη λεζάντα η Influencer που σημαίνει «Παντρεύτηκα την αδελφή ψυχή μου 🥹🤍💍Ξέρουμε ο ένας τον άλλον 15 χρόνια, είμαστε μαζί για περισσότερο από 10, και πραγματικά μεγαλώσαμε μαζί. Το να παντρευτούμε ο ένας τον άλλον στον χώρο των ονείρων μας, περιτριγυρισμένοι από όλους τους αγαπημένους μας, μοιάζει με πραγματική παραμυθία. Μια ζωή δεν θα είναι ποτέ αρκετή @alex.galievsky 🤍».

Για άλλη μια φορά η Leonie Hanne δεν απογοήτευσε με το bridal look της καθώς η επιλογή του νυφικού φορέματος ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να κάνει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leonie Hanne (@leoniehanne)

Να θυμίσουμε τον περασμένο Μάιο η Leonie Hanne είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στην Ιταλία τον Alexander Galievsky.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leonie Hanne (@leoniehanne)

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