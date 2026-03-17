Φωτιά στις φήμες περί σχέσης έβαλε ο Lewis Hamilton με ένα και μόνο emoji κάτω από τις φωτογραφίες της Kim Kardashian. Η 45χρονη σταρ, εντυπωσιακή μέσα στη χρυσή Gucci δημιουργία της για το πάρτι του Vanity Fair, μετά την τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ 2026, είδε τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να αφήνει ένα emoji (😍), επιβεβαιώνοντας για πολλούς ότι το ειδύλλιο που ξεκίνησε στο Super Bowl και συνεχίστηκε με αποδράσεις στην Αριζόνα είναι πλέον επίσημο.

Σε απάντηση στις αισθησιακές φωτογραφίες, ο 41χρονος οδηγός της F1 έγραψε ένα πολύ απλό σχόλιο που ήταν αρκετό ώστε σχεδόν να επιβεβαιωθεί η σχέση του. Μια… φατσούλα με καρδιές αντί για μάτια ήταν το σχόλιο του Βρετανού που έχει συγκεντρώσει πλέον πάνω από 2.000 απαντήσεις.

Lewis Hamilton left a “😍” under Kim Kardashian’s Instagram post. pic.twitter.com/MWDEEf0xAT — deni (@fiagirly) March 16, 2026

Η Kim Kardashian έγραψε στη λεζάντα: «GUCCI GIRL».

Το μοντέλο φορούσε ένα χρυσό φόρεμα Gucci, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τον Φεβρουάριο. Συνδύασε το φόρεμα με ψηλοτάκουνα παπούτσια. Συμπλήρωσε το ντύσιμό της με κοσμήματα της Ofira Jewels.

Το σχόλιο του Hamilton έρχεται δύο εβδομάδες αφότου το φημολογούμενο ζευγάρι εντοπίστηκε στην Αριζόνα, στη λίμνη Πάουελ, σύμφωνα με το TMZ. Τότε, φωτογραφήθηκαν να κάνουν μια βόλτα, ακριβώς την ώρα που έδυε ο ήλιος στην έρημο. Και οι δύο μοιράστηκαν ξεχωριστά φωτογραφίες του ταξιδιού τους στα social media, δημοσιεύοντας την ίδια μέρα στιγμιότυπα του τοπίου χωρίς πρόσωπα, με ταιριαστά φόντα.

