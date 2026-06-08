Ο Lewis Hamilton τράβηξε τα βλέμματα μετά το Grand Prix του Μονακό, όταν από το βάθρο έστειλε ένα φιλί στην Kim Kardashian, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας της Ferrari και τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο.

Ο Βρετανός οδηγός, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του αγώνα, χαμογέλασε προς το μέρος της πριν συνεχίσει τους πανηγυρισμούς του.

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Hamilton φαίνεται να βοηθά την τηλεπερσόνα να μετακινηθεί σε σημείο με καλύτερη θέα.

Η Kim Kardashian είχε φτάσει στο Μονακό μία ημέρα πριν τον αγώνα, συνοδευόμενη από την αδελφή της Khloé Kardashian και τον οικογενειακό τους φίλο Simon Huck.

 

Πηγή: people.com

Govastiletto.gr – Kim Kardashian: Επιβεβαίωσε τη σχέση με τον Lewis Hamilton

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