Ο Lewis Hamilton τράβηξε τα βλέμματα μετά το Grand Prix του Μονακό, όταν από το βάθρο έστειλε ένα φιλί στην Kim Kardashian, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας της Ferrari και τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο.

Ο Βρετανός οδηγός, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του αγώνα, χαμογέλασε προς το μέρος της πριν συνεχίσει τους πανηγυρισμούς του.

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Hamilton φαίνεται να βοηθά την τηλεπερσόνα να μετακινηθεί σε σημείο με καλύτερη θέα.

Η Kim Kardashian είχε φτάσει στο Μονακό μία ημέρα πριν τον αγώνα, συνοδευόμενη από την αδελφή της Khloé Kardashian και τον οικογενειακό τους φίλο Simon Huck.

Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

The moment Lewis Hamilton gently moved Kim Kardashian to a different spot so he could get a clear view.

What a way to treat a mother of four. pic.twitter.com/Kw3uFMZJcF — Agent Big Wiz (@MachalaaAgent) June 7, 2026

Πηγή: people.com

Govastiletto.gr – Kim Kardashian: Επιβεβαίωσε τη σχέση με τον Lewis Hamilton