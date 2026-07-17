Ο Lewis Hamilton και η Kim Kardashian αυτό το διάστημα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο σταρ

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από την πρόσφατη απόδρασή τους, στις οποίες εμφανίζονται να κάνουν πεζοπορία, να κολυμπούν στη θάλασσα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έκαναν τζετ σκι. Στην παρέα τους ήταν επίσης, τα δύο ανίψια του Hamilton και φυσικά τα παιδιά της Kim.

Δείτε την ανάρτησή του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Σε άλλη εικόνα, ο Hamilton και η Kardashian πόζαραν μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά της. Στη δημοσίευση συμπεριλαμβανόταν και μία φωτογραφία με το ζευγάρι στη θάλασσα να χαμογελάει και να κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Βρετανός οδηγός έγραψε: «Κρατήστε τους ανθρώπους σας κοντά», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji αγκαλιάς.

Πριν από λίγες ημέρες πριν, η Kim Kardashian είχε δημοσιεύσει και η ίδια φωτογραφίες από τις διακοπές τους, στις οποίες εμφανιζόταν χαμογελαστή δίπλα στον Hamilton και την κόρη της, Σικάγο, στην πρώτη ουσιαστικά κοινή selfie του ζευγαριού μαζί με ένα από τα παιδιά της.

Στη λεζάντα είχε γράψει: «Καλοκαίρι στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

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