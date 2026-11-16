Η δημόσια τοποθέτηση της Ναταλίας Γερμανού σχετικά με τη στάση του Γιώργου Λιάγκα απέναντι στους συναδέλφους του απασχόλησε την εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 και οι συνεργάτες του, σχολίασαν όσα είχε αναφέρει η ίδια, εκτιμώντας ότι τα λόγια της συνδέονταν με την προβολή της συνέντευξης της Μαρίας Ιωαννίδου στο «Happy Day».

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», η Ναταλία Γερμανού είχε αναφερθεί με θετικά λόγια στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Λιάγκας επιλέγει να προστατεύει συναδέλφους του, ακόμη κι αν εργάζονται σε διαφορετικό τηλεοπτικό σταθμό. Παράλληλα, είχε αφήσει αιχμές για τον χειρισμό του θέματος από άλλες εκπομπές.

Η συζήτηση ήρθε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τόσο η συνέντευξη της μητέρας της, Εριέττας Μαυρουδή, όσο και οι δηλώσεις της Μαρίας Ιωαννίδου στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Η εκτίμηση του Τάσου Τεργιάκη για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Στο «Πρωινό», ο Τάσος Τεργιάκης υποστήριξε ότι η αναφορά της Ναταλίας Γερμανού δεν ήταν μια γενική αιχμή, αλλά είχε συγκεκριμένο αποδέκτη, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή της.

«Ήταν ευθεία βολή για άλλη εκπομπή που είναι στο ίδιο κανάλι, για τη Σταματίνα. Δεν ήταν αιχμή. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δεν την προστάτεψαν», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς ερμήνευσε τη δυσαρέσκεια της παρουσιάστριας: «Δεν την προστάτεψαν παρουσιάζοντας τη συνέντευξη της κυρίας Ιωαννίδου, ενώ θα μπορούσαν. Είναι στο ίδιο κανάλι, δύο παρουσιάστριες. Αυτός είναι ο προβληματισμός της Ναταλίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε, αναφερόμενος στο περιεχόμενο της συνέντευξης: «Στο βίντεο είναι επιλογή σου να ακουστούν αυτά».

Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για την επικοινωνία του με τη Ναταλία Γερμανού

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως είχε ανταλλάξει μηνύματα με τη Ναταλία Γερμανού κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και γνώριζε την προσωπική της θέση για το ζήτημα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε την άδειά της να αποκαλύψει όσα είχαν συζητήσει μεταξύ τους.

«Με τη Ναταλία όλη τη βδομάδα επικοινωνούσαμε με μηνύματα και γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η θέση της Ναταλίας επ’ αυτού. Όμως δε με εξουσιοδότησε να πω ποια είναι η θέση της. Αν θέλει να το πει, θα το πει η ίδια. Και εγώ το σεβάστηκα. Εγώ είπα τη δικιά μου γνώμη, τη δικιά μου θέση. Και σου λέει τώρα: Σεβάστηκε ίσως ο Λιάγκας που είναι απέναντι όλο αυτό το πράγμα και στο δικό μου κανάλι παίζουν μία κυρία που λέει τη μάνα μου τρελή;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπεράσπιση της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Ο παρουσιαστής θέλησε, πάντως, να διευκρινίσει ότι δεν πιστεύει πως η ομάδα του «Happy Day» είχε σκοπό να προκαλέσει πρόβλημα στη Ναταλία Γερμανού. Μάλιστα, αναφέρθηκε τόσο στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, όσο και στην αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Μαίρη Παλιαλέξη.

«Εγώ τώρα για να στηρίξω και την εκπομπή της Σταματίνας και την αρχισυντάκτρια, τη Μαίρη Παλιαλέξη, δε θεωρώ ότι το έκαναν για να πλήξουν», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους για το συγκεκριμένο θέμα.

Κλείνοντας, έδωσε τη δική του εκτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η συνέντευξη: «Πιστεύω ότι το έκαναν πιθανόν, από υπερβάλλοντα ζήλο, ότι να, θα βγει ένας αιχμηρός τίτλος. Μέχρι εκεί».

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