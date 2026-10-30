Την έντονη ενόχλησή του για τις επίμονες ερωτήσεις που δέχτηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχετικά με τη δικαστική διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε το περιστατικό ατυχή στιγμή της τηλεόρασης, τονίζοντας πως οι δημοσιογράφοι έφεραν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε συζήτηση στο πλατό, με τη Νόρα Καούρη να εκφράζει διαφορετική άποψη.

Η έντονη κριτική του Γιώργου Λιάγκα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

«Εγώ απορώ που δεν τους έστειλε στο διάολο κανονικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Ήταν ευγενέστατη. Εγώ απορώ πώς κράτησε την ψυχραιμία της», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, επισημαίνοντας ότι οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν επί αρκετά λεπτά, με αποτέλεσμα να ασκείται ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην ίδια.

Η Νόρα Καούρη διαφώνησε, υποστηρίζοντας πως οι δημοσιογράφοι έκαναν τη δουλειά τους και πως δεν άκουσε κάποια αγενή ερώτηση προς την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ο παρουσιαστής επέμεινε στη θέση του, εξηγώντας ότι σκοπός της δημοσιογραφίας δεν είναι να φέρνει τους ανθρώπους στα όριά τους, αλλά να αναδεικνύει την είδηση.

«Η δουλειά μας δεν είναι να βγάζουμε τους ανθρώπους εκτός ορίων. Η δουλειά μας είναι να μη βγάζουμε τους ανθρώπους απ’ τα ρούχα τους, να βγάζουμε απλώς την είδηση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν παίρνει θέση για το ποιος έχει δίκιο στη διαμάχη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ή η Έλενα Χριστοπούλου.

Η διαφορετική εκτίμηση της Νόρας Καούρη

Από την πλευρά της, η Νόρα Καούρη έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην αντίδραση της ηθοποιού. Όπως είπε, θεωρεί ότι ο εκνευρισμός της δεν αφορούσε αποκλειστικά τους δημοσιογράφους που της έκαναν τις ερωτήσεις, αλλά συνδεόταν με τον τρόπο που έχει παρουσιαστεί η υπόθεση στις τηλεοπτικές εκπομπές το τελευταίο διάστημα.

Η δημοσιογράφος σημείωσε ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη δικαστική διαμάχη μόνο μία φορά, ενώ η Έλενα Χριστοπούλου έχει φιλοξενηθεί σε αρκετές εκπομπές.

«Αυτός ο εκνευρισμός της δεν ήταν απέναντι στους συναδέλφους, ήταν απέναντι σε όλα αυτά που βγαίνουν στις εκπομπές. Και δυστυχώς κορυφώθηκε με τις ερωτήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους», κατέληξε η Νόρα Καούρη.

Govastiletto.gr – «Δεν σας επιτρέπω, είμαι κι εγώ άνθρωπος!»: Έξαλλη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μπροστά στις κάμερες