Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής Το Πρωινό με αφορμή τα δημοσιεύματα γύρω από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής εξέφρασε έντονα την ενόχλησή του για τις πληροφορίες που ήθελαν τη συναυλία να γίνεται sold out μέσα σε λίγες ώρες, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε, όποιος αναζητήσει εισιτήρια στο διαδίκτυο μπορεί ακόμη να βρει διαθέσιμα, γεγονός που –κατά τη γνώμη του– διαψεύδει τους αρχικούς ισχυρισμούς.

«Λέγατε sold out σε δύο ώρες! Εγώ βρίσκω εισιτήρια κανονικά. Άρα, γιατί λέγατε ψέματα στον κόσμο;», είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η κριτική του δεν αφορά την ίδια την καλλιτέχνιδα.

Ο Γιώργος Λιάγκας υπογράμμισε ότι εκτιμά ιδιαίτερα την Άννα Βίσση, την οποία θεωρεί μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες τραγουδίστριες. Παρ’ όλα αυτά, στάθηκε επικριτικός απέναντι σε όσους –όπως είπε– υπερβάλλουν ή διαδίδουν ανακριβείς πληροφορίες, προκειμένου να ενισχύσουν την εικόνα της επιτυχίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για «υπερβολές» και «γλείψιμο», επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές τελικά παραπλανούν το κοινό και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, έχουν ήδη πουληθεί δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία, ενώ συνεχίζεται η διάθεση, με το ενδιαφέρον του κοινού να παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

