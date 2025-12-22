Η μεγάλη γιορτή προσφοράς του ΑΝΤ1 συνεχίζεται, με τον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης να δίνει τη σκυτάλη στο “Πρωινό”. Σε μια ιδιαίτερη τηλεοπτική στιγμή, ο Γιώργος Λιάγκας συνδέθηκε ζωντανά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος τον υποδέχθηκε από το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Sfera, ενισχύοντας μαζί το μήνυμα της κοινωνικής προσφοράς.

«Μετά από πολύ καιρό θα έχουμε τον Γρηγόρη με σένα μαζί, κάτι που είχα ζητήσει για την πρώτη εκπομπή του The 2Night και δεν έγινε ποτέ. Αυτή την εικόνα, έχουμε 10 χρόνια να τη δούμε;», σχολίασε η Νάνσυ Αντωνίου.

«Ένα πέρασμα θα το κάνω. Ο Γρηγόρης κάνει τον Τηλεμαραθώνιο» απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η Νάνσυ Αντωνίου, μάλιστα, ανέφερε ότι στα backstage, θα βρίσκεται, μαζί με τη Δέσποινα Καμπούρη και τη Μαρία Αντωνά, με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντά απλά «ωραία, ωραία».

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Όταν με τον Γρηγόρη είμαστε σε καλή φάση, του στέλνω μηνύματα. Όταν δεν είμαστε σε καλή, σας ακούω, αλλά δεν του στέλνω. Τώρα που είμαστε σε καλή φάση, του στέλνω συνέχεια μηνύματα».

Γ.Λ.: Όποτε θέλεις να έρθω καλεσμένος στο βραδινό, θα έρθω. Θα έρθω μαζί με τον Ρέμο εγώ.

Γ.Α.: Ναι, το ξέρω, θα έρθει και ο Αντώνης πιο αργά, εσύ είσαι στην αρχή.