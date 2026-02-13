Ο Γιώργος Λιάγκας επιτέθηκε δημόσια στον Γιάννη Στάνκογλου με αφορμή τα σχόλια που έκανε για τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και τη συνάντησή τους πριν από χρόνια.

Ο Στάνκογλου είχε γράψει στα social media ότι θυμάται αμυδρά μια βραδιά στην Ιερά Οδό, όπου βρέθηκε και ο Francis Ford Coppola, χαρακτηρίζοντας τον Σμαραγδή «σκηνοθέτη χωρίς μνήμη».

Απαντώντας, ο Λιάγκας τόνισε ότι ένας σκηνοθέτης μπορεί να είναι επιτυχημένος ακόμη και αν ξεχνά κάποιες λεπτομέρειες, και πως το ζήτημα δεν είναι η προσωπική άποψη για τον Σμαραγδή, αλλά η εμμονή του Στάνκογλου, επειδή ο σκηνοθέτης είναι δεξιός .

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η καλή δουλειά του Σμαραγδή έχει μετρηθεί και αναγνωριστεί, ενώ ο Στάνκογλου δεν έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο ως σκηνοθέτης.

Ο Στάνκογλου είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν του αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει τον «Καποδίστρια». Ο σκηνοθέτης από την πλευρά του απάντησε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Στάνκογλου και ότι νιώθει ότι δέχεται επιθέσεις λόγω της πολιτικής του ταυτότητας.

