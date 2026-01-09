Μεγάλη ένταση επικράτησε σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, με αφορμή τα πρόσφατα σχόλια γύρω από τον Γιώργο Λιάγκα & τη Σοφία Μουτίδου.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε αρχικά στα podcasts και την επικράτηση τους στο Youtube, εκφράζοντας την αντίθεσή του: «Ας πέσουμε που θα πέσουμε, ας πέσουμε μαχόμενοι τουλάχιστον. Θα συνεχίσω να στηρίζω την τηλεόραση απέναντι στην προχειρότητα του Youtube. Εκεί δουλεύουν 40 άνθρωποι, ενώ στο Youtube δεν δίνεται δουλειά σε κανέναν. Και από πλευράς ποιότητας, η τηλεόραση υπερισχύει».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στη Σοφία Μουτίδου, τόνισε: «Έχω πει ότι δεν θα απαντάω στα προσωπικά και σκοπεύω να το τηρήσω. Απαντώ όμως όταν κάτι λέγεται δημόσια. Εχθές μίλησα για τον Βαρουφάκη και τα όσα είπε για τα ναρκωτικά και η Σοφία Μουτίδου είπε ότι είμαι οπισθοδρομικός. Αν αυτό θεωρείται οπισθοδρομικό, σας την χαρίζω, εγώ ξέρω ότι είμαι προοδευτικός».

Ο παρουσιαστής συνέχισε, απευθυνόμενος στην Μουτίδου: «Ακούστε κυρία μου, με τον κύριο Μάλλη μας συνδέει μεγάλη φιλία, τον εκτιμώ και δημοσιογραφικά και προσωπικά. Μου έστειλε μήνυμα για να με ενημερώσει…μάλλον δεν το ξέρατε».

Παράλληλα, ο Πάνος Κατσαρίδης επανήλθε για τα σχόλιά του στην Ελίνα Παπίλα σχετικά με τις δηλώσεις της για το ποιον θα ήθελε να πάρει συνέντευξη στο podcast της.

