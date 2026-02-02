Στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να αφήσει το ραδιόφωνο για να επισκεφθεί τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, στην Πορτογαλία.

Ο παρουσιαστής δεν μάσησε τα λόγια του για την αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην εκπομπή της: «Η στάση της ήταν πολύ ήπια, σχεδόν αμήχανη. Δεν είπε ποτέ ότι συμφωνεί, αλλά θα περίμενα πιο ξεκάθαρη αντίδραση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Έπρεπε να πει “Διαφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Παπανώτας” και να μπει στη συζήτηση».

Σχολιάζοντας τα ίδια τα σχόλια του Παπανώτα, τόνισε: «Είναι απαράδεκτο να περνάνε τέτοιες απόψεις – για οικιακές βοηθούς, για γυναίκες και καριέρες – σαν να είναι αστείο. Δεν μετράει μόνο τι είπε ο Δημήτρης, μετράει πώς αντιδρούν οι άλλοι γύρω. Κι εκεί, η Τσιμτσιλή θα μπορούσε να μπει πιο δυνατά».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε: «Δεν είπα ποτέ ότι η Σταματίνα είναι μισογυνίστρια, την εκτιμώ πολύ. Απλά η αντίδρασή της στην εκπομπή ήταν πολύ χλιαρή για να στείλει το σωστό μήνυμα».

Ο Λιάγκας υποστηρίζει ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε το σωστό στο να διαφωνήσει, αλλά δεν το έκανε με τον τρόπο που απαιτούσε η έκταση του θέματος, αφήνοντας έτσι τον Παπανώτα και την εκπομπή να βγάλουν λάθος εντύπωση.

