Ο Daniel Neeson, γιος του ηθοποιού Liam Neeson και της Natasha Richardson, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, εξαιτίας συγγενούς καρδιοπάθειας που παρακολουθούνταν ιατρικά για χρόνια.

Ο 29χρονος αποκάλυψε, μέσα από δημοσίευση στο Instagram, ότι διαγνώστηκε με δίπτυχη αορτική βαλβίδα (Bicuspid Aortic Valve – BAV), μια πάθηση κατά την οποία η αορτική βαλβίδα της καρδιάς έχει δύο γλωχίνες αντί για τις τρεις που διαθέτει φυσιολογικά.

«Περίπου το 2% του πληθυσμού έχει αυτή την πάθηση και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν καν», ανέφερε στην ανάρτησή του, κοινοποιώντας φωτογραφίες από το νοσοκομείο μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Natalie Ackermann.

Όπως εξήγησε, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του προχωρούσε σε τακτικούς καρδιολογικούς ελέγχους δύο φορές το χρόνο, ώστε να παρακολουθείται η κατάσταση της καρδιάς του.

«Κάποια στιγμή άρχισα να εμφανίζω σοβαρή διάταση της αριστερής κοιλίας και διόγκωση της αορτής. Ήξερα ότι θα οδηγούσε σε ιατρική παρέμβαση», σημείωσε. «Κάποιοι άνθρωποι με BAV χειρουργούνται αργότερα στη ζωή τους, αλλά εγώ χρειάστηκε να το κάνω νωρίτερα».

Δείτε όλες τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Daniel Neeson (@bgdans91)

Επίσης, στο μήνυμά του μίλησε για τη σημασία της πρόληψης και της γνώσης γύρω από την υγεία, γράφοντας: «Τίποτα δεν είναι πιο ενδυναμωτικό από το να κατανοείς την υγεία σου, να παρακολουθείς την κατάστασή σου και να σχεδιάζεις εγκαίρως».

Ο Daniel Neeson ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα που πραγματοποίησε την επέμβαση στο νοσοκομείο Weill Cornell/ NewYork-Presbyterian, καθώς και το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένειά του και ιδιαίτερα προς την αρραβωνιαστικιά του, την οποία χαρακτήρισε «στήριγμά» του.

Ο ίδιος και η Natalie Ackermann αρραβωνιάστηκαν το Σεπτέμβριο του 2025 έπειτα από οκτώ χρόνια σχέσης. Ο Daniel Neeson έχει ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Michael Neeson, ο οποίος έχει εμφανιστεί μαζί με τον πατέρα τους στις ταινίες «Cold Pursuit» και «Made in Italy».

govastiletto.gr – Pamela Anderson: «Δεν συμμετέχω σε PR κόλπα» – Η απάντησή της στις φήμες για ψεύτικο ειδύλλιο με τον Liam Neeson