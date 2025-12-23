Ο ανθρωπιστικός οργανισμός Lifeline Hellas διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, για 20η συνεχή χρονιά, το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό δείπνο του με τίτλο «Ένα γράμμα στον Άι Βασίλη», την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2024 υπό την αιγίδα των ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρου και Πριγκίπισσας Αικατερίνης στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».

Την εκδήλωση παρουσίασε και φέτος η Βίκυ Καγιά.

Τα έσοδα από τη βραδιά θα διατεθούν για την υποστήριξη των Κρατικών Νοσοκομείων Παίδων της Ελλάδος.

Το Lifeline Hellas έχει προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά νοσοκομεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Με σταθερή προσήλωση στη ζωή και την ελπίδα, το Lifeline Hellas επενδύει στο μέλλον, ξεκινώντας από την πιο πολύτιμη στιγμή, την πρώτη ανάσα.

Δείτε όλα τα λαμπερά πρόσωπα που βρέθηκαν φέτος στο χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό δείπνο του Lifeline Hellas:

Μιμή Ντενίση

,Άντζυ Μαργαρίτη-ΑΒΥ Αικατερίνη-Μιμή Ντενίση-Ντέιβιντ Άντριους

Δέσποινα Πορτοκάλη-Άλκηστις Πρίνου

Αλεξία Μάντζαρη-Ιωάννα Δραγνή

Ελένη Μπούση-Βίκυ Καγιά

Ζήσης Μπουκουβάλας

Σάσα Σταμάτη-ΑΒΥ Αικατερίνη

Νάντια Ζαχαράκη-Λία Καλκασίνα

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ραμόνα Βλαντή: Ρίχνει τα «βέλη» της στη Βίκυ Καγιά – «Δεν είναι top model, δεν έχει κάνει την καριέρα της Κουλιανού»