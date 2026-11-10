Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη αποφάσισαν να γιορτάσουν, με ένα πρωτότυπο τρόπο, τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, διοργανώνοντας ένα ξεχωριστό πάρτι με έντονο Halloween χαρακτήρα.

Οι δύο γονείς άφησαν πίσω τις κλασικές επιλογές που συνηθίζονται σε τέτοιες περιστάσεις και δημιούργησαν μια γιορτή με spooky διάθεση, ιδιαίτερη αισθητική και πρωτότυπες λεπτομέρειες. Φυσικά, φρόντισαν να μπουν και οι ίδιοι στο κλίμα της βραδιάς, επιλέγοντας εμφανίσεις που ταίριαζαν απόλυτα με το concept.

Η Άννα Θεοδωρίδη μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την ιδιαίτερη αυτή οικογενειακή στιγμή.

«Το πρώτο spooky πάρτι γενεθλίων του μωρού μας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα..

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι ενδυματολογικές επιλογές του ζευγαριού. Η Άννα Θεοδωρίδη επέλεξε μια μακριά μαύρη τουαλέτα, εμπνευσμένη από τη σκοτεινή και κομψή αισθητική της Μορτίσια Άνταμς από την «Οικογένεια Άνταμς», ενώ ο Light ακολούθησε την ίδια χρωματική παλέτα, φορώντας ένα μαύρο κοστούμι.

Η ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Theodoridi🍒 (@annathr)

govastiletto.gr – Light: Επέτειος πέντε ετών με τη σύντροφό του, Άννα Θεοδωρίδη – Το δώρο που της πήρε