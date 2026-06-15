Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη έζησαν μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής τους, καθώς βάφτισαν τον 8 μηνών γιο τους, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Το ευχάριστο γεγονός έγινε γνωστό μέσα από φωτογραφίες που ανέβασαν στα Instagram Stories τους, αλλά και μέσα από αναρτήσεις φίλων τους που βρέθηκαν στη βάπτιση. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό εκκλησάκι μέσα στη φύση, με το ζευγάρι να επιλέγει ένα ζεστό και οικογενειακό σκηνικό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν, ο γνωστός τράπερ εμφανίζεται με λευκό πουκάμισο και μπεζ παντελόνι, κρατώντας στην αγκαλιά του τον γιο τους, ενώ η Άννα Θεοδωρίδη επέλεξε ένα λευκό αέρινο σύνολο με κάπα και ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η διακόσμηση του χώρου, η οποία κινήθηκε σε φυσικούς τόνους, με συνθέσεις από ηλιοτρόπια και λευκά λουλούδια να πλαισιώνουν το εκκλησάκι και το τραπέζι του μυστηρίου.

Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη απέκτησαν τον γιο τους τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγους μήνες αφότου είχαν ανακοινώσει δημόσια ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι είχε αποκαλύψει από την περίοδο της εγκυμοσύνης ότι περίμενε αγοράκι, με την άφιξή του να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο διατηρούν έντονη παρουσία στα social media, έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, ενώ το όνομα του νεοφώτιστου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

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