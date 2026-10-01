Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη συμπλήρωσαν πέντε χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι να γιορτάζει μια σημαντική επέτειο στη σχέση του.

Ο γνωστός ράπερ και η σύντροφός του έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να μοιράζονται αρκετές πτυχές της προσωπικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς φυσικά να κρύβουν τη σχέση τους από το κοινό.

Κατά διαστήματα, οι δυο τους μοιράζονται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους και τις κοινές τους στιγμές στα social media.

Το ζευγάρι εδώ και ένα περίπου χρόνο έχει υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειας, τον γιο του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων, ο ράπερ της έστειλε μια πλούσια ανθοδέσμη.