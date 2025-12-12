Ο Light και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη, έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί στις 27 Σεπτεμβρίου και από τότε ζουν μοναδικές οικογενειακές στιγμές.

Το ζευγάρι κράτησε στα χέρια του ένα υγιέστατο αγοράκι και απολαμβάνει την πρώτη τους εμπειρία ως γονείς, γιορτάζοντας ακόμη και τον πρώτο μήνα από τη γέννηση του γιου τους.

Δύο μήνες μετά τη γέννηση, ο Light είχε μιλήσει στην εκπομπή Happy Day του ALPHA για πρώτη φορά, περιγράφοντας τη νέα αυτή περίοδο της ζωής του.

«Σαν μπαμπάς νιώθω ότι έχω μια τεράστια ευθύνη και παράλληλα μια τεράστια ευλογία. Το να γίνω πατέρας είναι κάτι που το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου και η γυναίκα μου μού έδωσε αυτή την χαρά, το τρομερό αυτό δώρο, να μου κάνει ένα παιδάκι, τον γιο μας.

Αλλάζω πάνες, τα κάνω όλα, είμαι τύπου Σκανδιναβός μπαμπάς. Πάνες, μπιμπερό, τα φάρμακα τα ξέρω όλα. Άμα φύγει η γυναίκα μου μια εβδομάδα μπορώ να το φροντίσω άνετα.

Άμα έκανε γαμοβάφτιση η γυναίκα μου θα μου έριχνε μαχαιριά στο μπούτι. Θα τα χωρίσουμε, θα κάνουμε γάμο και βάφτιση. Για το πότε θα σας τα πούμε στον δικό μας χρόνο», είπε ο γνωστός τράπερ.

Govastiletto.gr – Άννα Θεοδωρίδη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση του γιου της και η αποκάλυψη για τον Light – «Είναι πολύ καλός μπαμπάς»