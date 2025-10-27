Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Light βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, καθώς πριν από έναν μήνα, στις 27 Σεπτεμβρίου, έγινε για πρώτη φορά πατέρας.

Ο γνωστός τράπερ και η αρραβωνιαστικιά του, Άννα Θεοδωρίδη, υποδέχτηκαν τον γιο τους και από τότε απολαμβάνουν κάθε στιγμή με το μωρό τους.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, ο Light μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια τρυφερή φωτογραφία, όπου ποζάρει αγκαλιά με τον γιο του σε εξωτερικό χώρο.

Ο καλλιτέχνης φαίνεται χαμογελαστός και ήρεμος, κρατώντας το μωρό με τρυφερότητα, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του οικογενειακή έξοδο με το νεογέννητο.

Ο Light είχε ανεβάσει στα social media ένα στιγμιότυπο από τη βόλτα τους στη φύση, με την Άννα Θεοδωρίδη να στέκεται στη μέση του δάσους και το μωρό τους στο καρότσι.

Ο τράπερ και η influencer φαίνεται πως απολαμβάνουν στο έπακρο τον νέο ρόλο της ζωής τους, κρατώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους και επιλέγοντας να ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: instagram

