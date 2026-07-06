Ο Light απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Σίφνο μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Θεοδωρίδη, και τον γιο τους, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο.

Ο τράπερ δημοσίευσε ένα Instagram Story, στο οποίο οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστοί σε παραλία του νησιού. Στη φωτογραφία, ο Light κρατά ψηλά στην αγκαλιά του τον μικρό τους γιο, ενώ η Άννα Θεοδωρίδη στέκεται δίπλα τους, αγκαλιάζοντας τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι, που κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο γιος τους γεννήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, την οποία είχαν επιλέξει να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό διάστημα.

Πρόσφατα, στις 14 Ιουνίου, ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη βάφτισαν τον μικρό τους σε ένα εκκλησάκι μέσα στη φύση, παρουσία λίγων συγγενών και φίλων, επιλέγοντας μια λιτή και διακριτική τελετή.

Govastiletto.gr – Άννα Θεοδωρίδη: Το λαμπερό πάρτι γενεθλίων με τον Light