Light: Το τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με την Άννα Θεοδωρίδη και τον γιο τους

Οι τρεις τους φωτογραφήθηκαν με φόντο το καταγάλανο τοπίο, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές τους στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Οι δυο τους, που έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Σεπτέμβριο του 2025, επιλέγουν να κρατάνε την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κοινοποιώντας μόνο επιλεγμένα στιγμιότυπα με τον γιο τους στα social media.

Τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποίησαν και τη βάφτισή του σε στενό οικογενειακό κύκλο.

govastiletto.gr – Light – Άννα Θεοδωρίδη: Όλες οι λαμπερές εικόνες από τη βάφτιση του γιου τους – Από το μυστήριο μέχρι το πάρτι