Σε μετωπική σύγκρουση με τον Γιώργο Λιάγκα και το «Πρωινό» ήρθε ο Light το απόγευμα της Τρίτης 16/12. Ο γνωστός τράπερ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της εκπομπής, με αφορμή τον τρόπο που σχολιάστηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του στην Αναστασία Ζάρκα. Υπενθυμίζεται ότι ο Light είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής για την εμπειρία της πατρότητας και τη στιγμή που η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη, έφερε στον κόσμο το παιδί τους.

Ο Light, μέσα μια προσωπική εξομολόγηση που έκανε μέσα στο προσωπικό κανάλι επικοινωνίας που διατηρεί στο Instagram, υποστήριξε πως είχε ζητήσει να μην παίξουν οι συγκεκριμένες δηλώσεις, για αυτό ξέσπασε κατά του παρουσιαστή αλλά και του πάνελ.

«Πατσαβούρες και πατσαβούριδες στην εκπομπή του Λιάγκα ήταν η τελευταία φορά που σας έδωσα δήλωση για το οτιδήποτε. Πραγματικά είστε τα τελευταία σιχάματά της ελληνικής τηλεόρασης και είναι πολύς ο ανταγωνισμός, οπότε μπράβο. Το γεγονός ότι σας ζήτησα να μην παίξετε τη δήλωση για τον τοκετό της γυναίκας μου γιατί είναι αδιάκριτη και προσωπική ερώτηση και επιλέξατε συνειδητά να με αγνοήσετε, όπως και το ότι κάνετε το πιο γελοίο μοντάζ στις απαντήσεις που οριακά αλλάζει το νόημα τους, σας κάνει τον απόπατο της πρωινής ζώνης. Είστε ανεπίδεκτοι μαθήσεως, μακάρι άνεργοι.

Για να μη θυμηθώ ότι παίρνατε από την βρωμοεκπομπή σας τηλέφωνο στο κινητό τον γυναικολόγο της γυναίκας μου και προσπαθούσατε να βγάλει λαβράκι για το πώς γέννησε, αν έκανε καισαρική και ένα κάρο φουλ προσωπικά ζητήματα που παραβιάζουν το ιατρικό απόρρητο του κάθε ανθρώπου για να κάνετε πέντε νούμερα και παραπάνω. Το ότι ανά καιρούς έχετε και το θράσος να ηθικολογείτε στο βρωμερό σας πάνελ ενώ είστε εντελώς ανήθικοι σαν άνθρωποι, είναι τουλάχιστον γελοίο. Τόσα χρόνια έχεις χτίσει ένα όνομα. Δεν είναι τυχαίο που είναι γυμνοσάλιαγκας», έγραψε ο Light.

