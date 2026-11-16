Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας συνεχίστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, με την κατάθεση του άνδρα που τον έχει καταγγείλει για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη το 2011, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 15 ετών.

Ο καταγγέλλων περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου τη γνωριμία του με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει για μια πιθανή πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και όσα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συνέβησαν στο σπίτι του κατηγορουμένου.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη καταγγελία ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε αθωωθεί πρωτόδικα κατά πλειοψηφία. Ωστόσο, η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να εξετάζεται εκ νέου σε δεύτερο βαθμό.

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου είχε καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2022 σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών για δύο άλλες υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, ενώ είχε αθωωθεί για δύο επιπλέον κατηγορίες. Μετά την πρωτόδικη απόφαση είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η πρώτη γνωριμία σε ηλικία 15 ετών

Στην αρχή της κατάθεσής του, ο άνδρας αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τον Δημήτρη Λιγνάδη. Όπως είπε, η πρώτη επαφή έγινε μέσω του ξαδέλφου του, ο οποίος του είχε μιλήσει για έναν γνωστό ηθοποιό που αναζητούσε νέα ταλέντα.

«Γνωριστήκαμε με τον κατηγορούμενο στην πλατεία του Αγίου Παύλου. Εγώ ήμουν 15 ετών, τον γνώρισα μέσω του ξαδέλφου μου που ήταν 16 ετών. Ο ξάδελφός μου μού είχε πει ότι υπήρχε ένας άνθρωπος στην πλατεία που έψαχνε για νέα ταλέντα, ότι πρόκειται για έναν γνωστό ηθοποιό. Στα 15 μου φαινόταν κάτι πολύ εντυπωσιακό που γνώριζα έναν επώνυμο άνθρωπο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, συνέβη όταν οι φίλοι του αποχώρησαν και ο ίδιος έμεινε μόνος με τον ηθοποιό. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνος άρχισε να τον αγγίζει, προκαλώντας του αμηχανία.

«Μου έλεγε να ηρεμήσω γιατί έτσι κάνουν οι ηθοποιοί, είναι open minded, ότι εμείς είμαστε φίλοι και έτσι κάνουν οι φίλοι. Άρχισε να κατεβαίνει προς τα κάτω, πάγωσα», είπε.

Όπως ισχυρίστηκε, απομακρύνθηκε και του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε τέτοιου είδους επαφή. Δεν μίλησε τότε σε κάποιον για όσα περιέγραψε, καθώς ένιωθε ντροπή και φοβόταν την αντίδραση των συμμαθητών του.

Οι υποσχέσεις για μια καριέρα στον χώρο του θεάματος

«Ήμουν ένα μικρό παιδί, μετανάστης που δεν μου έδινε κανείς σημασία, που έβλεπα πάνω στη σκηνή έναν άνθρωπο που μου είχε υποσχεθεί ότι θα γίνω κάτι, και όλο αυτό εμένα μου έδωσε ελπίδα, ζωή», ανέφερε.

«Μου άρεσε όλο αυτό που έβλεπα και είχα την ελπίδα ότι μια μέρα θα βρεθώ εκεί πάνω. Πάνω σε αυτή την ελπίδα χτίστηκε και όλη μου η σχέση με τον κατηγορούμενο», πρόσθεσε.

«Ό,τι και να περνούσε από το μυαλό μου, αυτό που δεν πέρασε ποτέ είναι ότι θα με ναρκώσει για να με βιάσει», κατέθεσε.

Η περιγραφή για όσα φέρεται να συνέβησαν στη βεράντα

Όπως περιέγραψε, ο Δημήτρης Λιγνάδης τον είχε καλέσει στο σπίτι του με αφορμή μια συζήτηση για την επαγγελματική του πορεία. Η πρόσκληση αυτή τού είχε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, καθώς πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς το όνειρό του.

«Ένιωσα ότι ήταν η στιγμή μου», είπε, προσθέτοντας ότι οι γονείς του γνώριζαν πως επρόκειτο να επισκεφθεί τον ηθοποιό.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κατηγορούμενος τού προσέφερε φαγητό, ποτό και τσιγάρο. Μετά την κατανάλωσή τους, άρχισε να αισθάνεται περίεργα και αποφάσισε να βγει στη βεράντα για να πάρει αέρα.

«Όταν ήπια και κάπνισα, άρχισα να νιώθω περίεργα στο σώμα μου. Σηκώθηκα από τον καναπέ και πήγα στη βεράντα να πάρω αέρα. Βγήκα στη βεράντα και έπεσα κατευθείαν πάνω στον καναπέ που είχε εκεί, ένιωσα μια παράλυση στο σώμα μου. Δεν μπορούσα να μιλήσω ή να κουνηθώ», περιέγραψε.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια ο Δημήτρης Λιγνάδης τον εξανάγκασε σε στοματική σεξουαλική πράξη, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να αντιδράσει.

«Το μυαλό μου ήθελε να αντισταθεί, αλλά το σώμα μου δεν μπορούσε, είχα παραλύσει. Έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε.

Όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί, βρισκόταν ακόμη στο ίδιο σημείο και διαπίστωσε ότι δεν φορούσε το παντελόνι του.

«Ένιωθα ότι έχω ξυπνήσει από έναν εφιάλτη και δεν ήξερα τι έχει συμβεί. Δεν φόραγα παντελόνι, ένιωθα φόβο, δεν ήξερα τι να κάνω», είπε, προσθέτοντας ότι φοβήθηκε για τη ζωή του, ντύθηκε βιαστικά και έφυγε από το σπίτι.

Η επικοινωνία δύο ημέρες αργότερα και η απόφαση να απομακρυνθεί

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι δύο ημέρες μετά το περιστατικό δέχθηκε τηλεφώνημα από τον ηθοποιό, ο οποίος, σύμφωνα με την περιγραφή του, επικοινώνησε μαζί του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

«Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε να πω είναι ότι θα του κάνω μήνυση», κατέθεσε.

Όπως υποστήριξε, ο Δημήτρης Λιγνάδης άρχισε τότε να του μιλά για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, καθώς και για τον κίνδυνο να χάσει τη μητέρα του.

Ο ίδιος αποφάσισε να μην τον συναντήσει ξανά. Λίγο αργότερα, μάλιστα, μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του στη Σουηδία.

Γιατί προχώρησε σε καταγγελία το 2021

Όπως είπε, το 2021 ενημερώθηκε από έναν ξάδελφό του για τις καταγγελίες που είχαν αρχίσει να δημοσιοποιούνται σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη. Όταν παρακολούθησε τις σχετικές εξελίξεις, αναγνώρισε, όπως υποστήριξε, ομοιότητες με τη δική του εμπειρία.

«Όταν είδα τι γίνεται, είδα ότι πρόκειται για ίδια ή παρόμοια περιστατικά με αυτά που είχα περάσει εγώ», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι τότε δεν γνώριζε κανέναν από τους υπόλοιπους καταγγέλλοντες.

«Κατέρρευσε η ψυχική μου υγεία, η ζωή μου. Ο πρώτος άνθρωπος που εκμυστηρεύτηκα τα πάντα ήταν ο δικηγόρος μου. Πήρα το θάρρος να κάνω τη μήνυση», είπε.

Όταν η εισαγγελέας τον ρώτησε γιατί δεν είχε απευθυνθεί στις Αρχές αμέσως μετά το περιστατικό, απάντησε: «Πώς θα το έκανα αυτό; Ήμουν ανήλικος, δεν είχα λεφτά, πώς θα το έλεγα αυτό στον πατέρα μου; Είμαι μετανάστης, αυτό σημαίνει πολλά για μένα και την οικογένειά μου. Είχαμε χαρτιά, αλλά δεν είχαμε τα ίδια δικαιώματα και πώς θα πηγαίναμε εμείς να τα βάλουμε με έναν πανίσχυρο άνθρωπο;».

«Τότε εγώ δεν ήξερα καν τι ήταν αυτό που μου έχει συμβεί. Ήμουν παρθένος χωρίς καμία σεξουαλική εμπειρία, δεν ήταν εύκολο να βγω να πω ότι πέρασα αυτό το πράγμα. Φοβόμουν μήπως είμαι κι εγώ ένοχος για κάτι», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η υπόθεση είχε σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική και οικονομική του ζωή.

«Από τον κατηγορούμενο δεν ζητάω τίποτα, από εσάς ζητάω. Κυρία πρόεδρε, δεν είμαι μόνος μου σε αυτό, δεν είναι μια υπόθεση», είπε απευθυνόμενος στο δικαστήριο.

«Δεν έχω ανάγκη τα χρήματα, εργάζομαι και έχω μια καλή αμοιβή. Αυτό το πράγμα εμένα μου έχει κοστίσει πάρα πολύ, και οικονομικά και στην ψυχή μου. Δεν ζητάω όμως καμία οικονομική αποζημίωση», δήλωσε ο ίδιος.

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