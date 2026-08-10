Η Λίλα Μπακλέση έγινε μαμά για πρώτη φορά, και γέννησε, το βράδυ της Παρασκευής 7/8, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου, ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, και οι δυο τους πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Μάλιστα, η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό στιγμιότυπο με το μωράκι της μέσα από το μαιευτήριο, όπου φωτογραφίζει τις πατούσες του και ξετρελαμένη γράφει: «Ναι καλησπέρα σας, τρώγεται αυτή η πατούσα;».

Δείτε το τρυφερό στιγμιότυπο:

govastiletto.gr – Λίλα Μπακλέση: Γέννησε η ηθοποιός – Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της