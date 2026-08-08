Η Λίλα Μπακλέση διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, αφού έγινε μαμά για πρώτη φορά.

Η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή με μία ανάρτηση στο Facebook, το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου, ο σύντροφός της και πατέρας του γιου της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης.

«Μικρέ, Κυρίως είναι σκ@@α εδώ. Σόρι γι’ αυτό. Αξίζει ωστόσο. Αξίζει για τα λίγα. Αξίζει για τα γέλια μετά από κάποιο ξενύχτι με τους ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή σου. Αξίζει για εκείνες τις πρώτες μέρες ενός έρωτα που το στομάχι φτάνει στην πλάτη και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο στη Γη εκτός από εκείνη. Αξίζει για την περηφάνεια που θα νιώσεις στις λίγες μάχες που θα κερδίσεις. Αξίζει και για όταν ο λαός πάρει την εξουσία, αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε γι’ αυτά.

Στα όποια αδιέξοδα, μη σκας πολύ. Πεπατημένη δεν υπάρχει. Εγώ είμαι περίπου στη μέση και δεν έχω βγάλει άκρη. Και κανείς δηλαδή, απλώς πολλοί αρέσκονται να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά.

Στα πολλά λάθη που θα κάνω, μην είσαι αυστηρός. Δεν το έχω ξανακάνει. Όσο μπορώ κι όσο έχω, θα το δώσω. Το υπόσχομαι! Αν δεν σου φτάνει, θα φταίει η μάνα σου που σε έκανε κακομαθημένο, αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά.

Καλές θάλασσες νέε Μεγανησιώτη. Κάπου εκεί θα είμαι και θα σε χαζεύω», έγραψε ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης.

Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί:

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