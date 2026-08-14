Τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της μέσα από το μαιευτήριο μοιράστηκε η Λίλα Μπακλέση, λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του.

Η ηθοποιός και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 7 Αυγούστου.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η Λίλα Μπακλέση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον γιο της, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως ο τοκετός διήρκεσε 27 ώρες και πως γέννησε φυσιολογικά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της αναφέρθηκε στην έντονη εμπειρία του τοκετού, αλλά και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια.

«Λοιπόν!Συνέβη🧿 Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του.

Θα το ξαναέκανα;Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως,είναι ότι αν το ξαναέκανα θα ήθελα αυτήν την ομάδα.

Τον γιατρό μου @nikolopouloskostis που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Που με καθοδήγησε βήμα βήμα στη διαδικασία του τοκετού. Είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι ο γιατρός σου σε θαυμάζει για τον αγώνα που κάνεις και σε ενθαρρύνει,ώστε να παραμείνεις ψύχραιμη μέχρι το τέλος.

Η εμπιστοσύνη που του είχα συνετέλεσε στο να καταφέρουμε έναν φυσιολογικό τοκετό.

Κωστή θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων.

Τη μαία μου @th_sophia_ που έμεινε στο πλάι μου,ξάγρυπνος φρουρός,και που όταν ένιωθα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις,ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσει το στόχο μας.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του @omilosiaso που μας εκαναν να νιώσουμε ασφαλείς τις πρώτες μέρες με το μικρούλι μας.

Τον @drfilis.ivf που είμαστε 20 χρόνια φίλοι και ήταν εκεί για μένα.Μπορεί να μην χρειαστήκαμε τις ιατρικές του γνώσεις για τη δημιουργία της οικογένειας μας,το ότι ήταν όμως μαζί μας αυτές τις ώρες,είναι βαθιά συγκινητικό.

Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε.

Για να δούμε που θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή 😉», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

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Govastiletto.gr – Λίλα Μπακλέση: Γέννησε η ηθοποιός – Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της